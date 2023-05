Boston Celtics gana de visita a Miami Heat e iguala la final de la Conferencia Este de la NBA

En un sexto juego lleno de tensión, Boston Celtics sorprendió en su visita a Miami Heat para pasar de una llave en desventaja de 0-3 a forzar un séptimo y decisivo duelo por la final de la Conferencia Este en los playoffs de la NBA.

Lejos de amilanarse por estar de forasteros en el Kaseya Center, el elenco de Massachusetts comenzó pegando de entrada, llevándose la ventaja en el primer cuarto por 34-29.

Boston Celtics logró sostener el marcador durante el resto del encuentro y aunque Miami Heat amagó con quedar a dos puntos de distancia en el tercer cuarto, llegaron a ser 13 unidades de distancia en aquel parcial.

All 5 Celtics get a touch 🔥 https://t.co/QXjUmQdRji pic.twitter.com/FTuWYltwyp

Sin embargo, los locales intentaron una última reacción en el cuarto final y a poco menos de 8 minutos llegaron a estar 83-82. Pese a esa luz de esperanza, nuevamente el cuadro forastero mostró carácter para reconducir el encuentro, aunque Miami Heat tuvo en las manos de Duncan Robinson el triple para ganar la llave a 19 segundos del final, pero falló.

Aún así, luego Jimmy Buttler (la mejor mano del local, con 24 puntos) anotó tres unidades que les dieron ventaja, pero a décimas del final, Derrick White embocó un doble que aseguró un sufrido 104-103 con el que lograron el triunfo, amparados en los 31 puntos de Jayson Tatum y los 26 de Jaylen Brown, los máximos anotadores del compromiso.

DERRICK WHITE SENDS THE EAST FINALS BACK TO BOSTON FOR GAME 7!

HE WINS IT FOR THE CELTICS AT THE BUZZER 🚨#TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/ybUb5CT6l1

— NBA (@NBA) May 28, 2023