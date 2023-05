Celtics vs Heat: revisa dónde ver el juego 5 en los playoffs NBA

Los apasionantes playoffs 2022-23 de la NBA retomarán la acción y la cartelera nos ofrece el atractivo juego 5 entre los Celtics y los Heat.

Aún falta por definir al campeón de la Conferencia Este, por consiguiente, quién será el segundo finalista de la liga y que deberá enfrentar a Denver Nuggets, quienes dejaron fuera a Los Ángeles Lakers.

El equipo que ocupe ese lugar saldrá entre Boston y Miami, dos franquicias que llegaron en posiciones opuestas de la tabla. Sin embargo, en ronda de eliminación directa, los miamenses han tenido mejor rendimiento.

Los dirigidos por Erik Spoelstra ganaron los dos primeros duelos como visitantes y el tercero en calidad de local, pero los pupilos de Joe Mazzulla reaccionaron para el juego 4, evitando la barrida.

Ahora, la franquicia de Florida tiene la oportunidad, nuevamente, de rematar la serie, aunque no tendrán las cosas fáciles, ya que los de Massachusetts buscarán hacerse fuertes en casa para seguir en carrera.

Hay que recordar que el duelo de esta noche será en el TD Garden y, en caso de que ganen los locales, el sexto partido, agendado para el sábado 27 de mayo, sería en el Kaseya Center.

Revisa los detalles del partido de Celtics vs Heat para esta nueva fecha en los playoffs 2022-23 de la NBA:

The Celtics forced Game 5.

Will they force Game 6… or will the Heat clinch a Finals berth?

Find out TONIGHT on TNT! pic.twitter.com/NTZE67efff

— NBA (@NBA) May 25, 2023