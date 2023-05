Otra joya a la corona: LeBron James superó los 8 mil puntos en playoffs NBA

LeBron James consiguió un importante hito durante la noche de este lunes, 22 de mayo, al superar los 8 mil puntos en los playoffs de la NBA, incrementando su propia marca.

Los Lakers recibieron a los Nuggets en el juego 4 de las finales de la Conferencia Oeste en un duelo que generaba altas expectativas, tanto por el contexto de la serie así como también por el cruce entre el “King” y Nikola Jokic.

Estando abajo en el global por 3-0, Los Ángeles comenzaron inspirados para poder conseguir una victoria en casa y estirar la llave. El equipo estaba volcado al ataque y su mejor jugador supo responder de la mejor manera.

Al término del primer cuarto, “LBJ” cerró con 21 puntos, siendo una pieza clave y que ilusionó a los suyos. Además, no bajó el ritmo y jugó la primera mitad completa, algo que no hacía desde 2018. Esto también le permitió cerrar los dos primeros cuartos con 31 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

De esta manera, LeBron James llegó (y superó) los 8 mil puntos anotados en juegos de playoffs NBA, incrementando su cifra que ya estaba por encima de todos. El segundo lugar lo ocupa Michael Jordan con 5.987pts.

Congratulations to @KingJames of the @Lakers for reaching 8,000 career Playoff points 👏 pic.twitter.com/V79lSRw0Hh

— NBA (@NBA) May 23, 2023