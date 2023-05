¿Dónde ver Lakers vs Nuggets? Revisa los detalles del juego 2 del cruce en playoffs NBA

Los playoffs 2022-23 de la NBA no se detienen y la cartelera para esta noche de jueves nos ofrece un atractivo enfrentamiento entre los Nuggets y los Lakers que mantendrá en alto las emociones.

Ya nos encontramos en una etapa bastante avanzada de la mejor liga de básquetbol del mundo, en la que se están disputando las finales de conferencia. Como suele ser en estas instancias, cada partido es bastante interesante.

En el caso del lado Oeste, se enfrentan los primeros (Denver) contra los séptimos (Los Ángeles). Ambos cuentan con buenos argumentos para quedarse con el título de conferencia y pelear por el campeonato de la liga.

De momento, la franquicia de Colorado está 1-0 por arriba en el global luego de haber ganado el juego 1 como locales y esperan incrementar la ventaja esta noche, cuando jueguen nuevamente en casa.

Sin embargo, los angelinos saldrán en búsqueda de la victoria que les permita empatar la serie antes de afrontar los juegos 3 y 4 en California. Así, tendremos un nuevo y mu atractivo cruce entre Nikola Jokic y LeBron James.

Revisa los detalles del partido de Nuggets vs Lakers para esta noche en los playoffs 2022-23 de la NBA:

The Nuggets took Game 1 behind 34, 21 and 14 from the Joker.

How will LeBron, AD and the Lakers respond tonight on ESPN? pic.twitter.com/pgS0fe9lEL

— NBA (@NBA) May 18, 2023