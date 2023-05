¿Dónde ver Celtics vs Heat? Revisa los detalles del juego 1 del cruce en playoffs NBA

La acción de los playoffs 2022-23 de la NBA continúa con su apasionante desarrollo y la tarde-noche de este miércoles, 17 de mayo, nos ofrece el primer juego entre los Celtics y los Heat.

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón de la mejor liga de básquetbol del mundo y la postemporada ya se encuentra en una etapa muy avanzada en la que solo quedan cuatro equipos en carrera.

De manera concreta, hoy se dará inicio a la segunda final de conferencia, correspondiente al lado Este. La llave se dará entre los clasificados en segundo lugar (Boston) y los octavos (Miami).

La franquicia de Massachusetts dejó en el camino a los 76ers por un apasionante global de 4-3. En tanto, los de Florida llegaron haciendo lo propio con los Knicis, por un marcador de 4-2.

Ahora, solo uno podrá consagrarse campeón del Este y pelear por el título de la liga. Hay que recordar que esta noche los Celtics y los Heat disputarán el juego 1 de la ronda de playoffs NBA y será en el TD Garden.

Revisa a qué hora y dónde ver el partido:

ANOTHER CHAPTER of HEAT/CELTICS!

These franchises have met in 3 of the last 4 ECF… who will win the East this year?

🔥 GAME 1 at 8:30 PM ET on TNT ☘️ pic.twitter.com/SFv9y6s5Ni

— NBA (@NBA) May 17, 2023