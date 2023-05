¿Dónde ver Lakers vs Nuggets? Revisa los detalles del juego 1 del cruce en playoffs NBA

Los playoffs 2022-23 de la NBA retomarán su emocionante programación y para este martes, 16 de mayo, se disputará una nueva ronda en la que se enfrentarán los Nuggets contra los Lakers.

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón de la mejor liga de básquetbol del mundo y la postemporada ya se encuentra en una etapa muy avanzada en la que solo quedan cuatro equipos en carrera.

De manera concreta, hoy se comienzan a disputar las finales de conferencia y, en este caso, es la correspondiente al lado Oeste. En esta llave se medirán los 1° (Denver) con los 7° (Los Ángeles).

La franquicia de Colorado dejó en el camino a los Suns por un global de 4-2 en las semifinales de conferencia. En tanto, los angelinos hicieron lo propio con los Warriors por el mismo marcador general.

Ahora, solo uno podrá consagrarse campeón del Oeste y pelear por el título de la liga. Hay que recordar que esta noche los Nuggets y los Lakers disputarán el juego 1 de la ronda de playoffs NBA y será en el Ball Arena.

Revisa a qué hora ay dónde ver el partido:

The King. The Joker. The Western Conference Finals.

Blockbuster hoops – TONIGHT on ESPN 🍿

Game 1 | 8:30pm/et pic.twitter.com/OZUBnoVQlQ

— NBA (@NBA) May 16, 2023