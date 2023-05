Otra polémica en la NBA: Ja Morant se exhibió nuevamente con un arma

Durante las últimas horas se dio a conocer un nuevo caso extradeportivo que afecta a la NBA y que tiene como protagonista, nuevamente, a Ja Morant, quien se exhibió mostrando un arma.

Esta campaña 2022-23 ha estado marcada por los escándalos y problemas fuera de las canchas, comenzando incluso antes de la pretemporada. El caso de Ime Uduka en los Celtics, Robert Sarver en los Suns y Draymond Green en los Warriors son algunos de los ejemplos.

Junto a estos casos también se suman un par protagonizados anteriormente por el propio Morant. El jugador de los Grizzlies fue acusado por agredir a un menor de edad y también estuvo envuelto en una polémica por ser visto con una pistola.

Ahora, el base de Memphis volvió a aparecer en redes sociales con un arma de fuego, esta vez en un live de Instagram. El usuario @_dtap2 estaba transmitiendo en vivo desde un vehículo acompañado de Ja.

En ese momento, mientras escuchaban música, el basquetbolista sacó una pistola que se alcanzó a ver en el directo y no pasó desapercibido. El clip comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales y surgieron duras críticas contra la estrella de los “Osos”.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023