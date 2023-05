Cruces de primer nivel: así quedaron las finales de conferencia en los playoffs NBA

Tras una intensa segunda ronda en los playoffs 2022-23 de la NBA ahora nos adentraremos en las apasionantes finales de cada conferencia que nos acercan cada ve más a conocer al próximo campeón.

A estas alturas de la postemporada solamente quedan cuatro equipos, dos por cada parte del cuadro. Cada uno de ellos cuenta con argumentos de sobra para pelear por el título, pero solo dos llegarán a las Finales de la liga.

Por el lado Este tendremos el cruce entre los Heat y los Celtics. Los miamenses vienen de ganar las semifinales contra los Knicis por 4-2, mientras que Boston venció 4-3 a los 76ers. Además, destaca el hecho que ambas franquicias se vieron las caras el año pasado en la misma instancia.

El lado Oeste nos ofrece una llave entre los Nuggets y los Lakers. Denver dejó en el camino a los Suns por un global de 4-2, y los angelinos hicieron lo propio con los Warriors por el mismo marcador general.

Respecto a la programación, las finales de conferencia en los playoffs de la NBA comenzarán a disputarse el martes, 16 de mayo, con la llave del Oeste. Por su parte, el Este comenzará con su acción el miércoles 17.

THE #NBAConferenceFinals presented by @GooglePixel_US ARE SET!

Nuggets vs. Lakers.

Celtics vs. Heat.

Who ya got?? pic.twitter.com/kyufbIxW8u

— NBA (@NBA) May 15, 2023