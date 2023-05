Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este miércoles 10 de mayo

Este miércoles, 10 de mayo, se disputará una nueva jornada de los playoffs 2022-23 de la NBA y la programación nos ofrece dos nuevos partidos que mantendrán en alto la emoción.

Luego de una apasionante temporada regular, la definición de los play-in y la primera ronda de postemporada, cada vez son menos los equipos que siguen en carrera de cara a un nuevo título.

Nos encontramos adentrados en las semifinales de las conferencias y ambas llaves agendadas para esta tarde-noche afrontarán el juego 5. Además, en las dos se podría dar la definición si se da el resultado.

Todo comenzará por la Conferencia Este, con los Heat enfrentando a los Knicks. Los miamenses llegan arriba en el global con un cómodo 3-1 y, en caso de ganar, se meterían en las finales de su cuadro. Pero los neoyorquinos serán locales y no pondrán las cosas fáciles.

La jornada cerrará con el cruce más atractivo de esta instancia; Lakers vs Warriors. Los angelinos tienen la posibilidad de rematar la serie, ya que se encuentran 3-1 arriba. Sin embargo, aún no se puede dar por perdidos a los Guerreros que, además, serán locales esta noche.

Revisa la hora y dónde ver los partidos de playoffs NBa agendados para hoy:

HEAT and LAKERS look to advance.

WARRIORS and KNICKS seek Game 6.

Who ya got tonight on TNT⁉️ pic.twitter.com/qxQ7PSZHOF

— NBA (@NBA) May 10, 2023