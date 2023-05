Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este viernes 5 de mayo

Los playoffs 2022-23 de la NBA no se detienen y su apasionante desarrollo nos ofrece una cartelera de nuevos partidos para este viernes, 5 de mayo.

Tal como se esperaba, la postemporada de la liga ha estado al más alto nivel y los equipos se esfuerzan al máximo para seguir en carrera de cara al título. Además, hay que recordar que a estas alturas ya se viven las semifinales de las respectivas conferencias.

En cada lado del cuadro de playoffs hay potentes equipos, con argumentos para disputar mano a mano las rondas que tienen por delante. Así, para esta tarde-noche son dos los duelos agendados.

El pitazo inicial se dará desde la Conferencia Este, con los 76ers contra los Celtics. Se disputará el juego 3 de esta serie que, de momento, está igualada 1-1. Tras los dos partidos en el TD Garden ahora los de Philadelphia serán locales.

Más tarde, los Suns serán locales ante los Nuggets para disputar el juego 3 de la serie en la Conferencia Oeste que, por ahora, lidera Denver por 2-0. El duelo será en Arizona y los Soles buscarán volver a brillar en casa.

Revisa los horarios de los partidos agendados en la cartelera de los playoffs NBA para hoy:

