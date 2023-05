¡Hasta que se le dio! Joel Embiid es el MVP de la NBA 2022-23

Durante la tarde de este marte, 2 de mayo, se anunció de manera oficial a Joel Embiid como el MVP (Most Valuable Player) de la temporada 2022-23 de la NBA.

Luego de haber disputado los 82 partidos de la campaña regular, finalmente se dio a conocer al jugador más valioso de este año. Una vez más, había grandes candidatos para quedarse con el reconocimiento, pero solo uno pudo ganarlo.

Los tres finalistas en esta ocasión fueron Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets) y el propio Embiid. La competencia era dura; los otros dos candidatos buscaban su tercer galardón, y el “Joker” su tercero de manera consecutiva.

Finalmente, el camerunés de los 76ers se impuso en las votaciones con un total de 915 puntos, obteniendo por primera vez este premio luego de haber sido finalista en un par de ocasiones previamente.

Jokic quedó en segundo lugar con 674 y “Anteto” cerró el podio siendo tercero con 606pts. Así, el pívot de 21, estrella de Philadelphia, pudo coronarse ante los candidatos fijos.

Joel Embiid is the first player to win the Kia NBA MVP Award with the 76ers since Allen Iverson in the 2000-01 season.

Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/kko3o8tmxi

— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2023