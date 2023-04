Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este viernes 28 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y la programación de este viernes nos ofrece atractivos partidos que mantendrán en alto la emoción.

Poco a poco se han ido definiendo las llaves de primera ronda de postemporada y se formaron casi todos los cruces de semifinales de conferencia. Sin embargo, aún quedan interesantes definiciones.

Ambos cruces, que siguen sin definirse, corresponden a la Conferencia Oeste y enfrenta a potentes franquicias que lo dejaron todo en la temporada regular y alcanzar esta instancia decisiva.

Para la noche de este 28 de abril, la cartelera de los playoffs de la NBA llega con dos partidos, ambos correspondientes al siempre atractivo juego 6.

El primero de los duelos será entre los Warriors y los Kings. Los vigentes campeones tienen la primera opción para rematar la serie, ya que están 3-2 arriba. Además, se jugará en el Chase Center.

Más tarde, los Lakers se medirán contra los Grizzlies. Los angelinos serán locales en el Crypto.com Arena y esperan cerrar todo para festejar ante los suyos. Hay que recordar que los oro y púrpura van arriba en la serie por 3-2.

2 clinching scenarios tonight 🍿

Who ya got in Game 6??

📺: ESPN pic.twitter.com/RkwravK1n7

— NBA (@NBA) April 28, 2023