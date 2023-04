Hora y dónde ver los partidos de playoffs de la NBA para este miércoles

La NBA no se detiene, los playoffs 2022-23 siguen avanzando a un intenso nivel, y acá te contamos dónde ver todos los partidos agendados para este miércoles, 26 de abril.

Una vez más, se vivirá una jornada cargada de acción, con cuatro partidos de llaves muy atractivas en sus respectivas conferencias. Además se tarta del juego 5 en cada una de las series, donde puede definirse el pase a semifinales.

Los Lakers de LeBron James y los Warriors de Stephen Curry, son algunos de los equipos que animarán los duelos más llamativos.

Revisa la programación de playoffs NBA en detalle y conoce dónde ver cada uno de los partidos agendados para esta tarde-noche:

LOADED 4-GAME SLATE ON NBA TV & TNT 🍿

🔒 NYK, MIA, LAL can advance with Ws

🔥 Butler: 56 POINTS in Game 4

👑 LeBron coming off 22 PTS, 20 REB

👀 GSW/SAC tied 2-2, series shifts to SAC pic.twitter.com/12Genktnpg

— NBA (@NBA) April 26, 2023