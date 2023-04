Los Suns empataron la serie ante los Clippers y responden a la acción de los playoffs NBA

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y en la pasada noche de martes los Suns consiguieron una importante victoria como locales sobre los Clippers, logrando empatar a serie.

Esta llave correspondiente al cuadro de la Conferencia Oeste, entre el 4° (Phoenix) y el 5° (Los Ángeles) ha sido bastante atractiva dentro de la postemporada, muy pareja, y se espera que continúe con esa tónica.

El primer golpe lo dieron los angelinos, sorprendiendo a la franquicia de Arizona, ya que pudieron ganar 110 – 115 en el Footprint Center. Sin embargo, la franquicia dirigida por Monty Williams logró iguala la serie 1 – 1.

