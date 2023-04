NBA: Giannis Antetokounmpo tuvo que dejar el juego ante los Heat por una lesión

Durante la jornada de este domingo, 16 de abril, se disputó el juego 1 entre los Bucks y los Heat en playoffs de la NBA que, además del resultado final, estuvo marcado por la lesión de Giannis Antetokounmpo.

Este cruce puso frente a frente a dos candidatos fuertes de la Conferencia Este y prometía varias emociones. Finalmente, el equipo de Miami se quedó con la victoria en calidad de visitante.

Pero los fanáticos de Milwaukee sufrieron por partida doble, más allá del resultado. Por una parte, comenzaron perdiendo la serie en casa, pero también se encendieron las alarmas por su jugador estrella.

Quedaban poco más de 4 minutos del primer cuarto, con los Heat liderando cómodamente en el marcador, cuando Antetokounmpo sufrió una dura caída.

El griego iba con el balón dominado, buscó la bandeja, pero en el salto chocó con Kevin Love. Tras esto, cayó bruscamente de espalda contra el pabellón.

Bucks’ superstar Giannis Antetokounmpo (lower back contusion) will not return to Game 1 of Bucks-Heat, per @ShamsCharania.

Giannis sustained the injury on this collision with Kevin Love in the 1st quarter 🤕pic.twitter.com/ep8RFTvVfD

