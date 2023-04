Play-in de la NBA: los Timberolves vencieron a los Thunder y consiguieron el pase a los playoffs

Durante la pasada noche de viernes, 14 de abril, se jugó la última jornada de los play-in de la NBA 2022-23 y los Timberwolves derrotaron a los Thunder.

Tras una larga y apasionante temporada regular de 82 partidos, estos dos equipos llegaron hasta las últimas instancias buscando un pase a los playoffs.

Hay que recordar que se trataba de la última oportunidad para los clasificados al minitorneo. Jugaron el perdedor del 7° vs 8° con el ganador del 9° vs 10°. Minnesota cayó frente a los Lakers y Oklahoma triunfó sobre los Pelicans.

De esta manera, se tuvieron que ver las caras una vez más, ahora en un juego único de eliminación directa. Así, los Thunder quedaron fuera de la postemporada, mientras que los Timberwolves dieron el paso a los playoffs.

La franquicia de Mineápolis se impuso por un cómodo marcador de 120 – 95 y estuvieron por encima durante todo el juego: 24 – 23, 33 – 24, 38 – 31 y 25 – 17.

Karl-Anthony Towns fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos. Además, aportó con 11 rebotes y 3 asistencias. Por parte de ‘OKC’, Shai Gilgeous-Alexander encabezó la ofensiva con 22pts.

KAT showed out as the Timberwolves secured the West's #8 seed 💪

28 PTS

11 REB

3 AST

3 BLK

Minnesota will face Denver in Round 1 👀

📺: Game 1 | Sunday | 10:30pm/et | TNT pic.twitter.com/WNrDhRbTFn

— NBA (@NBA) April 15, 2023