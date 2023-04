United Airlines se ofreció a llevar a la hija de DeMar DeRozan a Miami para el próximo partido de los Bulls

Luego de viralizarse en diferentes portales de noticia por su llamativa forma de ayudar a los Bulls, la hija de DeMar DeRozan podría estar presente en el próximo partido que se disputará en Miami gracias a una invitación bastante especial.

En el pasado juego de los Toros, el miércoles 12 de abril, la pequeña Diar fue apuntada por ajenos y propios como una pieza clave para la victoria sobre los Raptors. Esto, porque en cada tiro libre de los canadienses gritaba fuerte y coordinadamente.

Su intervención llamó la atención más allá de los fanáticos, ya que la importante aerolínea, y socia comercial del equipo de Chicago, United Airlines, quiere que la entusiasma fanática esté una vez más en la cancha.

La empresa utilizó sus redes sociales para abordar este tema y realizar la curiosa invitación. A través de su Twitter repostearon un post de los Bulls donde aparece DeMar DeRozan hablando sobre las intervenciones de su hija.

Junto al video dejaron el mensaje: “El vuelo corre por nuestra cuenta. ¿Qué dices, @DeMar_DeRozan? Nos encantaría llevar los talentos de Diar a South Beach“. La idea es que la pequeña esté en el próximo duelo del equipo que e disputará en Miami, Florida.

Hay que recordar que los Bulls tendrán un partido clave contra los Heat buscando la clasificación a los playoffs y, además del talento dentro de la cancha, United quiere llevar a la hija de DeMar Derozan para que vuelva a aportar a su manera.

The flight's on us. What do you say, @DeMar_DeRozan? We’d love to take Diar’s talents to South Beach. https://t.co/6jnHOjecYy

— United Airlines (@united) April 13, 2023