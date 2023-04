Sorpresas en la NBA: revisa los resultados de la jornada de domingo

La temporada regular 2022-23 de NBA está cada vez más apasionante en esta etapa final y los resultados de la pasada jornada de domingo, 2 de abril, aumentaron la competitividad.

Cada equipo sigue luchando por terminar este año en la mejor posición posible, dentro de los puestos de clasificación para la postemporada. Si bien ya hay algunos puestos decididos, y algunas franquicias que no timen posibilidades, son varios los que se juegan todo en estas últimas fechas.

Bajo este contexto, cada uno de los partidos resulta ser fundamental y tiene incidencia directa en cómo se va conformando la tabla final de cada conferencia. Además, en un día tan intenso como la pasada fecha dominical, donde jugaron casi todos los equipos, la emoción se eleva al máximo.

El United Center pudo festejar con la victoria de los Bulls sobre los Grizzlies que les permitió alcanzar una récord de 38-40 con el que son décimos en la Conferencia Este. Los ‘Osos’ quedaron con un 49-29 siendo segundos en la Conferencia Oeste.

En el Toyota Center, los Rockets sufrieron una dura derrota frente a los Lakers y quedaron con un mal registro de 19-60 con el que se mantienen últimos en el lado Oeste. En tanto, los angelinos llegaron a un 40-38 con el que se posicionan séptimos en la misma tabla.

Los Bucks triunfaron ante los 76ers en un atractivo enfrentamiento en correspondiente a la parte alta del Este. Milwaukee sigue liderando con un 56-22, mientras que Philadelphia se ubica tercero con un 51-27.

Uno de los últimos partidos fue el de los Nuggets con los Warriors. Los de Colorado se quedaron con la victoria, alcanzando un global de 52-26 que los tiene en lo más alto del Oeste. Por su parte, los vigentes campeones se quedaron con un 41-38 en la sexta posición de la misma clasificación.

Giannis was DOMINANT tonight as the @Bucks got their NBA-best 56th win.

33 PTS

13-17 FGM

14 REB

6 AST

3 BLK pic.twitter.com/gJZklExe47

— NBA (@NBA) April 3, 2023