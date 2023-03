Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 24 de marzo

La temporada regular 2022-23 de la NBA continúa con su apasionante desarrollo y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada de jueves.

En el Barclays Center, los Nets cayeron ante la visita de los Cavaliers y quedaron con un global de 39-34 ubicados en la séptima posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Ohio son cuartos en la misma tabla con un 47-28.

Dentro de la Conferencia Oeste, los Clippers derrotaron cómodamente a los Thunder. Los angelinos llegaron a un 39-35 posicionándose en la quinta posición. En tanto, los de Oklahoma se ubican en la plaza n°11 con un 36-37.

Resultados:

La programación de la NBA contempla una nutrida cartelera de 10 partidos para esta noche de viernes y nos invita a disfrutar del mejor básquetbol del mundo con la competitividad al máximo.

Uno de lo primeros enfrentamientos será entre los Celtics y los Pacers. La franquicia de Boston quiere aumentar su marca de 50-23 con la que está segunda en la Conferencia Este. Los de Indiana darán todo para mejorar su 33-40 con el que son onceavos en la misma clasificación.

Más tarde, los Jazz recibirán a los Bucks en búsqueda de incrementar su 35-37 que los posiciona doceavos en la Conferencia Oeste. Pero los de Wisconsin, líderes del lado Este con un 52-20, no pondrán las cosas fáciles.

En el Chase Center, los Warriors se medirán con los 76ers. Golden State se presenta como sexto del lado Oeste con un 38-36. Philadelphia llega como tercero de la Conferencia Este con un 49-23.

Cerrando la jornada, los Lakers jugarán contra los Thunder y buscarán balancear su registro de 36-37 que los ubica décimos en el Oeste. Al frente tendrán a los onceavos de la misma clasificación con un mismo 36-37, por lo que son rivales directos.

