Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 20 de marzo

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue en desarrollo y en esta recta final nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Pero también hay importantes resultados que revisar tras la jornada dominical.

En el Barclays Center, los Nets cayeron ante los Nuggets y quedaron con un global de 39-32 con el que se ubican sextos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Colorado aumentaron a un 48-24 con el que siguen liderando cómodamente el lado Oeste.

Más tarde, los Bucks se impusieron sobre los Raptors e incrementaron su marca a 51-20 con la que son líderes en del Este, mientras que los de Canadá son novenos en la misma tabla con 35-37.

Los Lakers cerraron la jornada con un triunfo frente a los Magic. Los angelinos llegaron a una registro de 35-37 con el que son décimos en el Oeste. En tanto, los de Orlando quedaron con un negativo 29-34 en la decimotercera plaza del Este.

Para la noche de este lunes, 20 de marzo, el calendario de la NBA contempla una nueva cartelera de seis partidos que mantendrán en alto la emoción.

Uno de los juegos que abrirá la jornada será entre los 76ers y los Bulls. La franquicia de Pensilvania quiere incrementar su récord de 48-22 con el que son segundos en la Conferencia Este. Pero los de Illinois darán pelea para mejorar su 33-37 que los ubica décimos en la misma clasificación.

En Texas, los Rockets tendrán la difícil labor de obtener un resultado positivo frente a los Warriors. Los Cohetes son últimos en la Conferencia Oeste con un global de 18-53. En tanto, los Guerreros son séptimos de la misma tabla con un irregular 36-36.

A la misma hora, pero en Tennessee, los Grizzlies recibirán a los Mavericks. Memphis se presenta como tercero en el lado Oeste con un 43-27. Dallas llega como sexto en la misma clasificación con un 36-35.

