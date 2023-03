Ziomara Morrison pone en duda su presencia con Chile en Santiago 2023: “En octubre comienzan las ligas en Europa”

Ziomara Morrison se consolida como la jugadora más importante del básquetbol femenino en las últimas décadas de la disciplina en el país luego de sumar el pasado fin de semana el título de la Copa de Bélgica.

La pívot de 34 años conversó con ADN TOP KIA luego de anotar 17 puntos y capturar 14 rebotes para la victoria de Kangoeroes Basket Mechelen ante Castors Braine por 67-52. “Fue una final difícil, pero como equipo jugamos súper bien, nos veníamos preparando desde hace mucho y estoy muy satisfecha por el título”, comentó quien fue electa la MVP de la definición.

“Todas las ligas europeas tienen un nivel súper alto, asi que ser MVP en una final es muy importante”, aseguró Ziomara Morrison, que habiendo pasado ya por ligas de Italia, España, Turquía, Francia, Polonia y Hungría aún sueña con regresar a la WNBA, la liga de básquetbol en Estados Unidos.

“No me imaginé volver porque la experiencia que tuve no me gustó, pero ahora pienso que, si no es muy tarde y tuviera la oportunidad, iría a ver qué ocurre“, comentó quien ha sido puntal de la selección chilena femenina, representativo por el cual duda de estar cuando disputen los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“La fecha es un problema. En octubre comienzan las ligas acá en Europa y se complica un poco, no podría comprometerme todavía con la Federación y mi futuro club. Vamos a ver qué pasa en el camino. Tenemos que verlo con tiempo y qué soluciones hay cuando sepa en qué país estaré. Entre junio y julio debería saber”, apuntó Ziomara Morrison, abriendo las dudas respecto a su futuro en La Roja del Básquet.