NBA: la polémica acción de Giannis Antetokounmpo para potenciar sus estadísticas

En la pasada noche dominical de la temporada regular 2022-23 de la NBA se vivió una polémica situación protagonizada por Giannis Antetokounmpo.

Como bien se sabe, en la National Basketball Association se suele poner especial atención a todo tipo de estadísticas y los jugadores se empeñan en romper récords.

Partido a partido, cada basquetbolista se esfuerza porque su equipo consiga la victoria, pero también se focalizan en su rendimiento y números personales. Esto fue precisamente lo que motivó a ‘Anteto’ para efectuar una curiosa jugada.

Los Bucks visitaron a los Wizards y se quedaron con una victoria de 111 – 117 sin sobresaltos, pero lo que llamó la atención fue la actitud de Giannis sobre el final de partido.

Quedaban 6 segundos de juego, el marcador ya estaba definido, y la estrella de Milwaukee llegó hasta la pintura del rival con el balón controlado y sin defensa personal. Tuvo tiempo para anotar, pero a falta de 2 segundos hizo chocar la pelota con el tablero para volver a agarrarla.

De esta manera, el griego consiguió su décimo rebote, con lo que llegó a un triple doble gracias a sus 13 asistencias y 23 puntos, uno de sus registros altos de esta temporada.

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2023