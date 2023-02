NBA: Damian Lillard hace historia con una gran actuación de 71 puntos

En la pasada jornada dominical de la NBA, Damian Lillard consiguió una importante e histórica marca al anotar 71 puntos en un partido.

Los Trail Blazers derrotaron a los Rockets en casa con una amplia diferencia en el marcador. Claramente, la superioridad en el juego se reflejó en el marcador final, pero hubo un jugador que destacó por sobre todos.

Lillard ha tenido una gran temporada regular 2022-23 a nivel individual, siendo una pieza clave para el equipo y demostrando por qué es la estrella de Portland.

Anoche, en el Moda Center, el base de 32 años, dejó en claro una vez más su gran habilidad y su importancia dentro del club. Además, deslumbró particularmente con su capacidad anotadora.

Damian fue el máximo anotador de la jornada con 71 puntos, convirtiendo más de la mitad de todos los puntos anotados por Trail Blazers. Además de eso, ganó 6 rebotes y dio 6 asistencias.

Dentro del juego ofensivo del N°0 también es importante destacar que tuvo un acierto del 59.1% (13/22) en triples. Su porcentaje de tiro de campo fue del 57.9% (22/38) y cerró con un perfecto 100% (14/14) en tiros libres.

71 points and 13 threes last night…

…but @Dame_Lillard has been unreal all season.

Peep his top plays of 2022-23 so far! pic.twitter.com/pRby9yBQ9D

— NBA (@NBA) February 27, 2023