Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 23 de febrero

Este jueves 23 de febrero finalmente regresa la emocionante competencia de la temporada regular 2022-23 de la NBA con una atractiva cartelera de partidos.

Tras la realización del All-Star Weekend se tomó un receso en el torneo y, luego de una semana, los equipos regresarán a la cancha para afrontar la recta final.

Cada franquicia deberá esforzarse al máximo para posicionarse de la mejor manera en su respectiva tabla y así poder alcanzar los objetivos del año.

Para refrescar la memoria te dejamos las tablas de posiciones de cada conferencia, con la separación de aquellos que clasifican en playoffs y play-in.

Tras el parón, la acción de la NBA regresa con una atractiva cartelera de nueve partidos que reactivará la emoción y el alto nivel de competitividad.

Uno de los primeros partidos será entre los Pacers y los Celtics. La franquicia de Indiana se ubica en la doceava posición de la Conferencia Este con un 26-33. En tanto, los de Massachusetts lideran la misma tabla con un global de 42-17.

A la misma hora, los Cavaliers recibirán a los Nuggets e intentarán conseguir la victoria para aumentar su marca su 38-23 con la que se ubican cuartos en el Este. Pero no tendrán una tarea fácil, ya que los de Colorado buscarán lo propio para incrementar su 41-18 con el que lideran el Oeste.

Pasado la medianoche, los Lakers enfrentarán a los Warriors. Los Ángeles se presenta como decimotercero de la Conferencia Oeste con un mal registro de 27-32. Golden State llega como noveno de la misma clasificación con un irregular 29-29.

Horarios:

THE NBA IS BACK with 9 games tonight on TNT and the NBA App!

🍿 Both conference leaders in action

🍿 2 in West MEM vs. 3 in East PHI

🍿 California showdown in GSW/LALhttps://t.co/HMzmcX9KHT pic.twitter.com/FepZ6tURyv

— NBA (@NBA) February 23, 2023