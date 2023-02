NBA: Kevin Love deja Cleveland y firma por los Heat

Durante las últimas horas se dio a conocer un nuevo movimiento que remeció la NBA, esta vez con Kevin Love como protagonista, quien firmó por los Heat.

Siguen concretándose más acuerdos entre franquicias y jugadores, manteniendo el mercado de esta temporada 2022-23 bastante movido.

En esta ocasión, dos equipos que ya tienen experiencia en grandes traspasos, vuelven a hacer noticia. Un importante jugador de Cleveland emprende rumbo a Miami.

No se trata de cualquier basquetbolista, sino que de Love, un hombre que ha dejado huella en la franquicia de Ohio desde su llegada en la temporada 2014-15.

Ahora, tras casi nueve años, Kevin dejará de ser jugador de los ‘Cavs’, pero su legado seguirá intacto. Los directivos del club decidieron retirar el número 0 en su honor.

Luego de un par de días de rumores y especulaciones de su inminente salida, finalmente el movimiento se concretó y hoy ya tiene nuevo club.

I’ll have more to say soon but want to get this off my chest.

To the people of Cleveland and all of Ohio. I fucking LOVE you…and always will. Thank you for everything.

More to come. #0️⃣

— Kevin Love (@kevinlove) February 18, 2023