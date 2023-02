Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 6 de enero

Comienza una nueva semana de la temporada regular 2022-23 de la NBA y la programación contempla una cartelera con atractivos partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada dominical.

En el Madison Square Garden, los Knicks triunfaron ante la visita de los 76ers y alcanzaron un global de 29-26 con el que son séptimos de la Conferencia Este. Por su parte, los de Pensilvania quedaron con un 34-18 en la tercera posición de la misma tabla.

Los Grizzlies no pudieron ante los Raptors y se mantienen segundos en la Conferencia Oeste, aunque ahora con un 32-21, perdiendo terreno ante los líderes. Toronto alcanzó un 25-30 y sigue luchando en la doceava plaza del Este intentando meterse en zona de play-in.

Uno de los partidos que cerró la jornada fue entre los Timberwolves y los Nuggets. Minnesota se quedó con la victoria llegando a una marca de 29-27 en el séptimo lugar del Oeste. En tanto, Denver sigue liderando la calisficación Oeste a pesar de la derrota, ahora con un 37-17.

Resultados:

Para la noche de este lunes, la programación de la NBA nos ofrece una cartelera de ocho partidos que mantendrán la emoción de la competencia en lo más alto.

Uno de los primeros enfrentamientos será entre los Pistons y los Celtics; el primero contra el último de la Conferencia Este. Boston está en lo más alto con un 37-16 y Detroit en lo más bajo con un 14-40.

En Brooklyn los Nets se medirán ante los Clippers. Los neoyorquinos intentarán incrementar su récord de 32-20 que los mantiene cuartos en el Este. Pero los angelinos no pondrán las cosas fáciles, ya que querrán hacer lo propio con su 30-26 que los tiene cuartos en el lado Oeste.

A medianoche, los Trial Blazers recibirán a los Bucks intentando mejorar su registro de 26-27 que los posiciona onceavos de la Conferencia Oeste. En tanto, Milwaukee, segundo en el Este, quiere aumentar su 36-17 para recortar distancias con los líderes.

A la misma hora, los Warriors jugarán contra los Thunder. Golden State se presenta como octavo del Oeste con un 27-26. Oklahoma llega con un 25-27 siendo doceavos en la misma clasificación.

