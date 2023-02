Otra escandalosa pelea en la NBA: Dilloon Brooks y Donovan Mitchell los protagonistas

En la pasada noche de jueves en la NBA se vivió una escandalosa pelea entre Dillon Brooks y Donovan Mitchell, registrada en un video que está dando la vuelta al mundo.

Los Cleveland Cavaliers recibieron a los Memphis Grizzlies en un interesante partido que sobrepasó los límites de la rivalidad. Los ánimos se calentaron y los jugadores pasaron a los golpes.

Cuando quedaba poco menos de 6 minutos para el término del tercer cuarto, con el marcador 81 – 76 a favor de los locales, se produjo la jugada de la polémica.

Dillon penetró la zona pintada intentando ganarle la posición a Donovan y cuando estaba en el aire camino al aro, Evan Mobley punteó su tiro.

Brook cayó sin anotar y sin sanción de los árbitros. El balón fue recogido por Mitchell y al momento de querer salir en transición ofensiva, el jugador de los Grizzlies estrió su mano desde el piso, dándole un golpe en los testículos al escolta con la N°45.

Cayendo justo al lado de su agresor, ‘Spider’ le arrojó la pelota y se puso de pie para encararlo, lo que terminó en empujones, agarrones y golpes.

El enfrento provocó rápidamente la reacción de los otros jugadores, la intervención del cuerpo técnico y los árbitros. De igual manera, los ánimos no se enfriaron de inmediato y en el tumulto continuaron algunos enfrentamientos.

Los dos jugadores fueron expulsados de manera inmediata mediante la sanción de flagrante 2. Esto fue como reacción inmediata, sin embargo, los problemas continuaron postpartido.

A pesar de las sanciones, Brook y Mitchell no dejaron la pelea atrás y se emitieron confrontaciones declaraciones al término del último cuarto, algo poco frecuente ante este tipo de situaciones en la NBA.

“Él y yo hemos tenido nuestras batallas personales durante años. Siendo bastante franco, le he estado rompiendo el cuelo durante años; play-offs y temporadas regulares”, declaró Donovan.

Por su parte, Ricky Rubio, compañero de ‘Spider’ sostuvo: “Pienso que fue una jugada sucia y que Donovan se mantuvo firme, yo lo apoyé“.

Donovan Mitchell on Dillon Brooks: "Quite frankly, I've been busting his ass for years. Playoffs, regular season…it's tough when you can't guard somebody & you got to resort to that & that's what he's done to a lot of players."pic.twitter.com/SBi4sC5nVG

— Ballislife.com (@Ballislife) February 3, 2023