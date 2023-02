NBA: se encienden las alarmas en Dallas por Luka Doncic

Durante la pasada noche de jueves en la NBA se encendieron las alarmas en Dallas luego de que Luka Doncic saliera del juego con evidentes molestias físicas.

Los Mavericks triunfaron en la visita a los Pelicans y pudieron mejorar su global a un 28-25 quedando cuartos en la Conferencia Oeste.

Sin embargo, la escuadra texana cerró la noche con un sabor de dulce y agraz, ya que su jugador estrella sufrió una aparatosa caída con consecuencias que preocupan.

El ‘Niño Maravilla’ se vio en la obligación de abandonar el partido debido a la lesión. El esloveno llevaba 23 minutos de juego y ya acumulaba 31 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Como era de esperarse, su salida también afectó de una manera notable al equipo, ya que hasta ese momento los Mavericks tenían una ventaja de 27 tantos.

Al final del encuentro, los texanos terminaron arriba por un marcado final 111- 106. Si bien no perdieron el partido, cedieron bastante terreno sin Luka.

Luka Doncic iba con el balón controlado entrando en la pintura, y cuando se dispuso a atacar el aro, Brandon Ingram y Jonas Valanciunas se interpusieron en su camino, provocándole una dura caída que preocupó tanto a Dallas como a todos los seguidores de la NBA.

Ingram pudo manotearle el balón al N°77 de los Mavericks, lo que también lo desestabilizó. Así, al encontrarse de frente e Valanciunas, cayó fuertemente y sin amortiguación adecuada.

El joven base intentó segur jugando, pero en la próxima pausa del juego, mientras fue revisado por el personal técnico y médico, dio un grito de frustración y se marchó al vestuario cojeando.

Los primeros informes ya daban cuenta de una posible lesión en el talón del pie derecho. Con el pasar de las horas, se confirmó que Doncic sufrió una contusión en la articulación.

Por ahora no se ha especificado la cantidad de tiempo que el ‘Niño Maravilla’ estará fuera de las canchas, pero sin dudas se trata de una dura situación para los ‘Mavs’.

Luka headed to the locker room after this fall pic.twitter.com/K0X0jRV0rU

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023