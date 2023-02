Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 3 de febrero

La acción de la NBA no se detiene y para esta noche llega con una cartelera de nuevos partidos. Además, hay importantes resultados para revisar tras la jornada de jueves.

Abriendo la jornada, los Pacers cayeron en casa ante los Lakers y quedaron con un global de 24-29 ubicados en la onceava posición de la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos llegaron a un 25-28 siendo doceavos de la Conferencia Oeste.

En Ohio, los Cavaliers vencieron a los Grizzlies en un acalorado enfrentamiento. Los dueños de casa se mantienen quintos en el lado Este, ahora con una marca de 32-22. En tanto, los ‘Osos’ siguen como segundos en la clasificación Oeste con un 32-30.

Los Nuggets se impusieron ante los Warriors y siguen liderando el Oeste con un sólido 36-16, mientras que los vigentes campeones cayeron al noveno lugar de la misma tabla con un 26-26.

Resultados:

Giannis dropped 54 PTS and 18 REB tonight in the Bucks W.

Dominant. pic.twitter.com/ebjXc7FTVt

— NBA (@NBA) February 3, 2023