NBA: LeBron James sigue estableciendo nuevos récords

En la recién pasada noche de martes de la temporada regular 2022-23 de la NBA, LeBron James consiguió establecer nuevos récords gracias a su gran nivel de juego.

Bajo el marco de la Semana de las Rivalidades en la liga, se vivió el clásico de Los Ángeles entre los Lakers y los Clippers. Con un amplio domino durante el partido, los dirigidos por Tyronn Lue se quedaron con la victoria.

El marcador final fue de 115 – 133 a favor de los Clippers, quienes alcanzaron un global de 26-24 y subieron al quinto puesto de la Conferencia Oeste. Por su parte, los Lakers quedaron con un 22-26 que los hizo bajar al decimotercero lugar de la misma tabla.

Pero, más allá de que se viviera una noche especial en L.A, e incluso por encima de una nueva derrota de los ‘oro y púrpura’, los ojos estaban puestos en el rendimiento de James.

El ‘King’, que juega su vigésima temporada como jugador profesional de la NBA, sigue demostrando su calidad y gran potencia ofensiva. A pesar de que su equipo no atraviese un buen momento, él ha sabido brillar por cuenta propia.

‘LJ’ fue el máximo anotador del partido con 46 puntos; obtuvo un 55.2% en tiros de campo (16/29), 64.3% en triples (9/14) y 100% en tiros libres (5/5). Además, se quedó con 8 rebotes y aportó con 7 asistencias.

46 points and a CAREER-HIGH 9 threes for @KingJames.

He's the first player age 35 or older to make 9+ threes pic.twitter.com/cSvKqd7q7W

— NBA (@NBA) January 25, 2023