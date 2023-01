Cartelera NBA: revisa los partidos para este lunes 23 de enero

Este lunes la programación de la temporada regular 2022-23 de la NBA nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay interesantes resultados que revisar tras la jornada dominical.

De manera sorpresiva, fueron los Thunder quienes le pusieron fin al invicto de los Nuggets en su visita a Colorado. Tras nueve victorias consecutivas, Denver cayó, pero sigue liderando la Conferencia Oeste con un global de 33-14. En tanto, los de Oklahoma alcanzaron un 23-24 que los tiene onceavos en la misma tabla.

Los Warriors siguen en un momento irregular y cayeron ante la visita de los Nets. Los Guerreros no pudieron inclinar las cosas a su favor y quedaron con un 23-23 en la décima posición del Oeste. En tanto, los neoyorquinos llegaron a una marca de 29-17 en el cuarto puesto de la Conferencia Este.

Cerrando la jornada, los Trail Blazers fueron superados en casa por los Lakers. Portland quedó con un 21-25 ocupando la plaza número 13 de la clasificación Oeste, mientras que los angelinos se ubican un puesto más arriba con un 22-25.

Resultados:

Kyrie dropped 30+ for the 3rd time in his last 4 games as the @BrooklynNets won at Golden State 🔥

38 PTS

7 REB

9 AST pic.twitter.com/mgLMsWmFRc

— NBA (@NBA) January 23, 2023