Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 20 de enero

La acción en la temporada regular 2022-23 de la NBA sigue con su emocionante desarrollo y para este viernes nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados para revisar tras la jornada de jueves.

En el París Game 2023, los Bulls se impusieron con claridad ante los Pistons y alcanzaron un global de 21-24 con el que se mantiene décimos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Míchigan empeoraron su marca, quedando con un 12-36 y siguen últimos en la misma tabla.

Más tarde, en el TD Garden, los Celtics se impusieron ante los Warriors en un apasionante juego. Los subcampeones ampliaron su récord y siguen liderando el Este con un sólido 34-12, mientras que los vigentes campeones quedaron en 22-23 en la novena posición de la Conferencia Oeste.

Uno de los últimos partidos terminó con victoria de los Suns sobre los Nets. La franquicia de Arizona pudo mejorar su registro, llegando a un 22-24 y subiendo al onceavo puesto del Oeste. En tanto, los neoyorquinos se mantienen cuartos del Este, aunque ahora con un 27-17.

Resultados:

Jayson Tatum in the @Celtics W:

Para la noche de este viernes 20 de enero, la programación de la NBA llega con una cartelera de nueve partidos para comenzar un fin de semana de la mejor manera.

Los Warriors volverán a la cancha, esta vez para visitar a los Cavaliers e intentarán levantarse de su reciente derrota. Pero al frente tendrán a un equipo de Ohio con mejores números, siendo quintos de la Conferencia Este con un 28-18.

Más tarde, los Nuggets recibirán a los Pacers buscando su novena victoria consecutiva que los tiene punteros en la Conferencia Este con un positivo global de 32-13. Al frente, los de Indianápolis harán lo posible para inclinar la balanza a su favor, ya que son novenos del Este con un 23-23.

Pasado la medianoche, los Lakers se medirán con los Grizzlies. Los Ángeles se presentan como decimoterceros de la tabla Oeste con un negativo 20-25. Memphis llega en la segunda plaza de la misma clasificación con un 31-13.

The West's top three teams look to extend their winning streaks tonight on ESPN and the NBA App!

No. 1 Nuggets seek 9 straight

No. 2 Grizzlies seek 12 straight

No. 3 Kings seek 6 straighthttps://t.co/HMzmcX9KHT pic.twitter.com/ed2toWkthc

— NBA (@NBA) January 20, 2023