NBA: LeBron James superó los 38.000 puntos y va por el récord histórico

En la pasada noche de domingo en la temporada regular 2022-23 de la NBA, LeBron James demostró una vez más su capacidad anotadora y está cada vez más cerca de un récord histórico.

A pesar de que los Lakers cayeron 112 – 113 ante los 7ers, la estrella del equipo tuvo una gran actuación de 35 puntos, además de 8 rebotes y 10 asistencias.

Con esto, el ‘King’ está cada vez más cerca de convertirse en el máximo anotador en la historia de la National Basketball Association. Actualmente, la marca mayor le pertenece a Kareem Abdul-Jabbar.

El exjugador y leyenda de los Lakers está en lo más alto con 38.387 puntos. Ahora, tras su actuación ante Philadelphia, LeBron le sigue los pasos de muy cerca.

LeBron tonight:

35 PTS

8 REB

10 AST

Only the second player in NBA history to score 38,000 career points 👑 pic.twitter.com/W7DvUvFB7s

— NBA (@NBA) January 16, 2023