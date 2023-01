NBA: Kevin Durant preocupa a los Nets por una lesión en su rodilla

Tras la pasada jornada dominical de la temporada regular 2022-23 de la NBA se encendieron las alarmas en los Nets luego de que Kevin Durant sufriera una lesión.

Los neoyorquinos jugaron el último encuentro frente a Miami Heat en calidad de visitante y se quedaron con una ajustada victoria de 101 – 102.

Sin embargo, en Brooklyn se mantienen preocupados debido al estado de su estrella, ya que salió lesionado luego de que Jimmy Buttler cayera encima de su pierna.

La lesión de Durant

El jugador miamense penetró en la pintura y mientras se elevaba al aro era defendido por Ben Simmons, quien al realizar un intento de tapón hizo que Buttler perdiera el equilibrio.

Así, el N°22 de los Heat se estrelló directamente en la pierna de Durant, incluso provocó que se le saliera su zapatilla. El movimiento forzado en la rodilla derecha de ‘KD’ fue duro y lo afectó bastante, generándole problemas para apoyarse y caminar con normalidad.

Debido a esto, el ala-pívot de Brooklyn no pudo terminar el partido y abandonó la cancha con evidentes complicaciones. Respecto a lo deportivo, Kevin terminó con 17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 30 minutos de juego.

#KevinDurant scary knee injury vs Heat after Jimmy Butler fell into him #NBA pic.twitter.com/wmelpHGJya — nofones (@nofones) January 9, 2023

“Él no terminó el partido, fue la rodilla derecha. Será evaluado mañana. No pregunté por la rodilla ni nada. No quiero especular, voy a tocar madera y a ver qué pasa mañana”, fueron las primeras reacciones del entrenador Jacque Vaughn.

Según informa Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, la resonancia realizada al jugador este lunes ha revelado que sufre un esguince en uno de los ligamentos de la articulación.

Con los resultados en mano, los médicos aseguraron que el jugador se mantendrá fuera por dos semanas como mínimo. Pasado ese tiempo volverá a ser evaluado.

Complicación en Brooklyn

Los Nets han tenido una buena temporada 2022-23 en la NBA, evidenciando una clara mejora, donde Kevin Durant es una pieza clave y sin duda que su ausencia se sentirá.

Actualmente, Brooklyn se encuentra en el segundo lugar de la Conferencia Este con un global de 27-13, más cercanos al líder (Boston Celtics con 28-12) que a sus perseguidores (Milwaukee Bucks con 25-14).

Además, los neoyorquinos vienen de una racha importante, registrando una sola derrota en los últimos 10 partidos. Bajo este escenario, esperan que la baja de ‘KD’ no tenga mayor impacto en su rendimiento colectivo.

De todas maneras, en el cuerpo médico y técnico hay cierto nivel de optimismo, asegurando que Durant estaría de regreso antes de las seis semanas estimadas como máximo.