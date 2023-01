Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 6 de enero

Llegó un nuevo fin de semana, y la temporada regular 2022-23 de la NBA nos ofrece una cartelera de partidos para disfrutar de un gran panorama deportivo. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada de jueves.

En el American Airlines Center, los Mavericks perdieron su invicto de ocho partidos, ante los Celtics,y por un abultado marcador. A pesar de la caída, los texanos se mantienen cuartos en la Conferencia Oeste, aunque ahora con un global de 22-17. Por su parte, los de Boston incrementaron a un 27-12 con el que lideran el Este.

Pasado la medianoche, los Nuggets se impusieron con claridad ante los Clippers. La franquicia de Colorado llegó a un 25-13 con el que siguen en lo más alto de la tabla Oeste. Los angelinos siguen más abajo, sextos, con un 21-19.

Resultados:

Paolo Banchero dropped his fourth 30+ point game of the season Thursday night 🔥

Para la noche de este viernes 6 de enero, la NBA llega con una nutrida cartelera de 11 partidos con los que mantendrá la compendia y las emociones al rojo vivo.

Uno de los primeros enfrentamientos será entre los 76ers y los Bulls. Philadelphia se presenta como quinto de la Conferencia Este con una marca de 23-14, mientras que Chicago llega como décimo de la misma clasificación con un 17-21.

El tercero del Oeste, los Pelicans, recibirá al tercero del Este, los Nets. Los locales esperan mejorar su registro de 24-14, pero los neoyorquinos no pondrán las cosas fáciles, ya que intentará incrementar su 25-13.

Más tarde, en Colorado, los Nuggets volverán a la cancha, esta vez para enfrentarse a los Cavaliers. Denver podría perder el liderado de la Conferencia Oeste si cae ante un equipo de Cleveland que está cuarto en el Este con un 25-14 y podría subir al tercer lugar.

Pasado la medianoche, los Lakers se medirán ante los Hawks. Los angelinos necesitan una victoria para aumentar su negativo récord de 17-21 con el que son doceavos de la tabla Oeste. Al frente tendrán a los de Atlanta, que llegan como novenos del lado Este con un 18-20.

Loaded 11-game slate tonight on ESPN and the NBA App!

▪️ 3 in East Nets vs. 3 in West Pels

▪️ 4 in East Cavs vs. 1 in West Nuggets

▪️ Giannis looks to continue historic tearhttps://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/zdwzE1uhJ4

— NBA (@NBA) January 6, 2023