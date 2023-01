NBA: LeBron James logra otra marca que solo la tenía Michael Jordan

La reciente jornada de lunes en la NBA dejó varias actuaciones destacadas y claramente no podría faltar LeBron James, quien igualó otra marca que solo la tenía Michael Jordan.

Los Lakers volvieron a encontrarse con la victoria, esta vez frente a los Hornets y en calidad de visitante. Con el marcador final 115 – 121, los oro y púrpura llegaron a un global de 16-21, siendo doceavos de la Conferencia Oeste.

Una vez más, el ‘King’ tuvo una gran actuación, ahora sí, siendo suficiente para que el equipo ganara. Anotó 43 puntos, ganó 11 rebotes y dio 6 asistencias.

Fue el máximo anotador del encuentro y lo hizo con 61.5% en tiros de campo (16/26) y 73.3% en tiros libres (11/15). Además, llegó a la cifra sin anotar triples, ya que falló sus 5 intentos.

LeBron in the Lakers road W!

43 PTS

11 REB

6 AST

He became the second player in @NBAHistory to record back-to-back 40+ point games at age 35 or older, joining Michael Jordan. pic.twitter.com/sWHSOVyiOU

— NBA (@NBA) January 3, 2023