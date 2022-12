LeBron James: a sus 38 años quiere seguir peleando por un nuevo título

Este viernes 30 de diciembre LeBron James cumple 38 años y analiza su futuro dentro de la NBA con la misma ambición de siempre, con la mente puesta en campeonar.

No hay dudas sobre el gran talento que tiene el oriundo de Akron, así como hay consenso en que está entre los más grandes jugadores de la historia. Para algunos incluso es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera se ha consagrado 10 veces campeón de Conferencia (9 en el Este y 1 en el Oeste). Además, cuenta con cuatro anillos de la NBA ( 2012, 2013, 2016 y 2020).

Esto, sumado a otros reconocimientos, como 4 MVP y todo tipo de récords personales. También está próximo a convertirse en el máximo anotador de la historia.

Todo esto le ha permitido a ‘LJ’ ganarse la corona y estar en lo más alto del deporte. Sin embargo, la actualidad no ha sido muy buena a nivel colectivo.

El ‘King’ se encuentra disputando su vigésima temporada, defendiendo la camiseta de los Lakers, con quienes fue campeón en 2020. Pero desde ese entonces, nada volvió a ser igual.

Los Ángeles han sufrido en las últimas dos campañas. En 2021-22 ni siquiera pudieron meterse a los play-in, demostrando un bajo nivel.

La crisis parece agudizarse y en este 2022-23 tampoco van de la mejor manera. Actualmente, los oro y púrpura ocupan el puesto n°13 de la Conferencia Oeste con un negativo registro de 14-21 y un juego irregular.

A pesar de los esfuerzos que hace LeBron James, pareciera ser que los Lakers no tienen mejoría y no se prevé un buen futuro, algo que molesta al alero.

‘Bron’ se mantiene con buenos números, sobre todo si se considera que ahora cumplió 38 años. Promedia 27,8 puntos por partido, además de capturar 8,1 rebotes y repartir 6,6 asistencias.

Con estas estadísticas podría lograr mucho más en algún otro equipo más competitivo, y eso lo tiene claro, por lo que está reconsiderando su futuro.

“Soy un ganador y quiero ganar. Quiero darme la oportunidad de ganar y pelear por un anillo. Esa ha sido siempre mi pasión desde que entré a esta liga siendo un niño de 18 años recién salido de Akron”, comentó luego de caer contra los Heat el pasado miércoles.

“Sé que llegar a ese escalón cuesta mucho, pero una vez que has estado ahí y sabes lo que es, estar a este nivel para jugar por jugar es algo que no está en mi ADN“.

“Veremos lo que pasa y veremos cómo de fresca se mantiene mi mente en los próximos años“, añadió, dejando claro que pretende seguir jugando, pero para ganar cosas.

"I'm a winner and I want to win. And I want to win and give myself a chance to win and still compete for championships. That has always been my passion… Playing basketball at this level just to be playing basketball is not in my DNA. It's not in my DNA anymore."

– LeBron James pic.twitter.com/Oq01mbborx

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 29, 2022