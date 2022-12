NBA: los Suns tienen un nuevo propietario tras la mayor venta de la historia

Durante las horas de este martes 20 de diciembre se notificó la compra de los Suns, quienes ya tienen un nuevo propietario tras concretarse la mayor venta en la historia de la NBA.

En septiembre de este año se desató una gran polémica por los casos de misoginia y racismo protagonizados por Robert Sarver, exdueño de la franquicia de Arizona.

Tras la investigación realizada llegaron las consecuencias que fueron desde el repudio de los jugadores hasta grandes sanciones impuestas por la liga. Sin embargo, lo más destacado llegó por decisión del propio Sarver.

El magnate optó por poner a la venta al equipo. Esto incluye, tanto a la marca masculina de Phoenix Suns (NBA), así como también a la escuadra femenina, Phoenix Mercury (WNBA).

Hoy, casi tres meses después, finalmente hay actualizaciones sobre la situación que mantenía en vilo a los fanáticos de los Soles, también a los grandes inversionistas de todo el mundo.

Mat Ishbia, exjugador de básquetbol universitario de Michigan realizó la compra de la firma por 4.000 millones de dólares. La cifra está muy por encima de los 3.200 millones por los que Joe Tsai adquirió a los Brooklyn Nets en 2019.

De esta manera, el nuevo dueño de los Suns (y las Mercury) marcó un hito al cerrar la venta más cara en la historia de la liga y no se prevé una nueva operación que la supere próximamente.

BREAKING: Billionaire mortgage lender Mat Ishbia is finalizing a purchase of the Phoenix Suns, sources tell ESPN. The deal, expected to be completed in the near future, would end the tumultuous tenure of owner Robert Sarver.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2022