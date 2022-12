NBA: comienzan las votaciones para el All Star 2023

Este martes 20 de diciembre se abrieron las votaciones para que los fanáticos elijan a sus jugadores favoritos para diputar el NBA All Star 2023 que se realizará en febrero.

Falta un mes para que se desarrolle una nueva edición de este evento que forma parte de lo más atractivo en la National Basketball Association. Los mejores basquetbolistas de la temporada se lucirán en diferentes pruebas y en un partido final de primer nivel.

La versión del próximo año, la 72º, se disputará el próximo 19 de febrero en Salt Lake City, por lo que los Utah Jazz serán anfitriones.

Durante la tarde se habilitó el sitio web oficial de la liga para ejecutar la votación, al igual que en un apartado dentro de la App. Es importante señalar que se debe estar registrado con ID en la NBA.

El formato sigue siendo el mismo del año anterior, con una cancha y sus respectivas posiciones (por lado) para elegir a los basquetbolistas.

Se puede buscar a los jugadores por posición, nombre, anotaciones y diferentes filtros, así como también se ofrece información sobre las estadísticas en lo que va de temporada.

Hay que destacar que se podrá votar todos los días hasta el 21 de enero a las 11:59 p. m. ET. Para hacerlo vía internet, puedes ingresar directamente AQUÍ.

Who will be this year’s NBA All-Stars?#NBAAllStar Voting presented by AT&T is NOW OPEN and will conclude on January 21st at 11:59 PM ET! Vote daily on the NBA App or https://t.co/Pqxh2ExSNm!

✅ https://t.co/0juaPPZ8Xi pic.twitter.com/GxWGVa8a1N

— NBA (@NBA) December 20, 2022