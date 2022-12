La verdad tras el video viral de Stephen Curry encestando cinco veces seguidas a larga distancia

Durante las últimas horas se ha viralizado increíble video donde se ve a Stephen Curry encestando cinco veces seguidas de un aro a otro, sin fallar.

No hay dudas en torno al talento y las habilidades del ‘Chef’, actual campeón de la NBA, figura de Golden State Warriors y un histórico de la liga.

Como es costumbre, en las redes sociales se pueden ver algunas sesiones de tiro de quien es el mejor triplista en la historia de la competencia norteamericana. Sin embargo, el último registro ha despertado opiniones divididas.

La cuenta en Twitter de Sports Illustrated publicó un video donde se aprecia a Curry encestando desde 30 metros de distancia. El base se ubica cercano a una línea de fondo de una cancha y toma balones de un carrito para lanzarlos al otro aro y no falla.

Esto, para muchos, es algo difícil de lograr, incluso para Stephen. En este sentido, apuntan que el registro es falso y está editado. Aún así, hay que destacar que se refieren únicamente a las imágenes y no al talento del basquetbolista.

Just finished a shoot with @stephencurry30, this dude just can’t miss 😳🔥

— Sports Illustrated (@SInow) December 5, 2022