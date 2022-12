NBA: un espectacular Anthony Davis lideró a los Lakers en una nueva victoria

Anthony Davis tuvo una increíble noche en la reciente jornada de la NBA y lideró a los Lakers a una importante victoria ante los Wizards. Además, alcanzó un significativo récord.

El equipo de Los Ángeles sigue trabajando para mejorar su juego en esta temporada regular 2022-23 y lo va logrando poco a poco. Anoche consiguió su tercera victoria consecutiva, marcando un 8-2 en los últimos 10 partidos.

No hay dudas de que Davis es una pieza clave dentro de la franquicia, y recientemente ha demostrado por qué las miradas recaen sobre él, aportando en cada triunfo vital.

En el cruce ante Washington, jugando como visita, ‘Unibrow’ deslumbró con 55 puntos y fue el máximo anotador de la noche. Gracias a él, los angelinos se impusieron por 119 – 130. Y sí… LeBron James estaba en cancha, aportando con 29 unidades.

🔥 55 PTS (22/30 FGM)

🔥 17 REB

🔥 3 BLK@AntDavis23 went double-nickel to follow up his 44-point performance in his last game 🔥 pic.twitter.com/RNg9wXnigr

— NBA (@NBA) December 5, 2022