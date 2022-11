Cartelera NBA: revisa los partidos para este sábado 20 de noviembre

La emoción de la temporada regular 2022-23 de la NBA no se detiene y para este domingo 20 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera de partidos. También hay varios resultados para revisar de la pasada jornada sabatina.

En Giorgia, los Hawks triunfaron ante los Raptors en un juego muy disputado. Con esto, los locales alcanzaron un global de 10-6 que los tiene tercero en la Conferencia Este. Por su parte, los de Toronto, quedan con un 9-8 en la séptima posición de misma tabla.

Los 76ers cayeron ante la visita de los Timberwolves y quedaron con una marca de 8-8 ubicando la novena posición del Este. Minnesota, en tanto, queda en la décima posición de la Conferencia Oeste, también con 8-8.

Uno de los últimos duelos fue entre los Trail Blazers y los Jazz. La franquicia de Oregón cayó en casa y quedó con un marcador de 10-6 que los hizo bajar al tercer lugar del Oeste. Los de Utah pudieron escalar a lo más alto de la misma clasificación con un 12-6.

Resultados:

Lauri Markkanen, Malik Beasley, and Jordan Clarkson came up clutch tonight in the Jazz win.

Markkanen: 23 PTS, 10 REB

Clarkson: 28 PTS, 4 AST

Beasley: 29 PTS, 3 REB, 6 3PM

Utah now holds sole possession of first place in the Western Conference. pic.twitter.com/iZfjrKzf9x

— NBA (@NBA) November 20, 2022