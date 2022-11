La NBA prohíbe el uso del uniforme City Edition a los Bucks

La directiva de la NBA anunció una polémica medida que le prohíbe a los Bucks utilizar su uniforme City Edition. Esto, debido a los inconvenientes que significa para la transmisión.

El equipamiento llamado ‘Cream City‘ fue presentado por la franquicia de Wisconsin durante la temporada 2019-20 y se hizo muy popular entre los fanáticos del equipo.

Tanto la camiseta como el short tienen un color pálido, crema, y cuentan con diseños que hacen alusión a la arquitectura de antaño en la ciudad de Milwaukee.

A pesar de que el equipo no suele utilizar esta edición con tanta regularidad, para esta temporada 2022-23 presentaron un renovado diseño, pero manteniendo los colores.

Sin embargo, el director de marketing de los Bucks, Dustin Godsey, utilizó su cuenta de Twitter para explicar que no podrán utilizar el uniforme en partidos oficiales de la NBA.

“Ya no se nos permite hacer camisetas de color crema“, detalló. Pero lo más llamativo, e indignante para muchos fanáticos, fue la explicación que dan desde la liga.

En simples palabras, esta vestimenta de Milwaukee ocasiona problemas técnicos y tecnológicos que tienen relación con la señal televisiva.

En rigor, los colores de la City Edition representan inconvenientes al ser muy similares a los pisos de madera pulida que tienen la mayoría de los pabellones.

A raíz de esto, se afectan de manera directa los anuncios digitales que se ponen de manera digital y en vivo para la producción de cada partido.

Las diferentes publicidades que se proyectan en TV se vieron distorsionadas con el pasar de los jugadores vistiendo el color beige del uniforme. Debido a esto es que ya no se podrá utilizar más el ‘Cream City’ de los Bucks. Además, se marca un precedente para otras franquicias que tengan pensado un diseño similar.

In the end, @Uniwatch talked me into getting into it after all. https://t.co/Q4QxhyBXOU

— Dustin Godsey (@dgodz) November 15, 2022