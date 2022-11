Isaac Humphries se convirtió en el primer basquetbolista profesional de Australia en revelar públicamente su homosexualidad. El jugador del Melbourne United reunió a todo su equipo y en los vestuarios reconoció su orientación sexual.

A través de sus redes sociales, Humphries publicó un video en el cual relata frente a sus compañeros los difíciles momentos que ha vivido en los últimos años. Incluso, confesó que intentó quitarse la vida.

“Esta es una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. Pero la vida es pasar por situaciones difíciles, aprender y sacar lo mejor de ellas. Hace unos años pasé por un momento muy oscuro. No podía ser quién soy e intenté suicidarme”, contó el ex NBA.

Luego, el basquetbolista australiano admitió que “estaba sufriendo mucho por mi sexualidad. Estaba haciéndome a la idea de que soy gay. Lo odiaba, me enfadó mucho conmigo mismo, pensaba que no podía ser así en un ambiente como este en el que trabajo”.

A pesar del calvario que sufrió, Isaac Humphries levantó cabeza y explicó que ya no quiere “esconderse” por su orientación sexual. “Como deportistas profesionales, tenemos una responsabilidad. Hay mucha gente en otros ámbitos que está sufriendo mucho, que no sabe cómo salir adelante. Sé lo que es eso, y creo que puedo representar a toda esa gente”, indicó.

“Puedes ser un gran jugador de baloncesto y ser gay. Puedes hacer lo que quieras. No tiene nada que ver con tu sexualidad, con quién eres o con lo que se supone que tienes que ser o se espera que seas. Solo quiero ser yo mismo”, agregó. Tras el emotivo y valiente discurso, sus compañeros de equipo le entregaron apoyo con un tremendo aplauso.

Así confesó Isaac Humphries su orientación sexual