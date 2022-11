NBA: Los Nets sancionan a Kyrie Irving por su reciente polémica antisemita

La polémica de la NBA en torno a Kyrie Irving continúa, aunque esta vez llegó el esperado anuncio por parte de los Nets, ya que tomaron una clara y dura decisión al respecto.

Durante la última semana se ha generado un gran revuelo alrededor del jugador de Brooklyn, quien protagonizó, una vez más, un confuso y controversial episodio. El N°11 es apuntado como antisemita.

Esto, luego de que promocionara en redes sociales una película con este tipo de mensaje. Además, al ser criticado por colegas y fanáticos, seguía firme con su posición.

Bajo este escenario se esperaba un pronunciamiento oficial por parte de los Nets, el que llegó la noche de jueves anunciando una sanción que aparta a Irving del equipo.

En rigor, la franquicia neoyorquina optó por suspender al base por al menos cinco partidos, “hasta que cumpla una serie de medidas correctivas”.

Si bien no hubo un castigo económico como tal, reflejado en multas como en muchos otros casos similares, este periodo sin jugar será sin goce de sueldo.

La noticia fue compartida por Brooklyn a través de un comunicado en el que aseguran que han “intentado repetidamente trabajar con Kyrie para ayudarle a entender el daño y el peligro de sus palabras y sus acciones“.

Aun así, buscando acción en “educar”, señalaron que la estrella del equipo “se ha negado a decir que no tiene creencias antisemitas“. De esta manera, al no responder ante las oportunidades, es que se tomó la medida más drástica.

Statement from the Brooklyn Nets pic.twitter.com/699px8XYpx

En lo que respecta a la organización de la NBA, todavía no se comunica un castigo oficial en contra de Kyrie Irving por su reciente comportamiento.

Hay que destacar que los directivos suelen ejercer alguna sanción aparte de lo realizado por los equipos. Lo han hecho en casos de características similares a este, por dichos homofóbicos, xenofóbicos, entre otros.

Leyendas de la National Basketball Association, como Shaquille O’Neal y Charles Barkley, apuntan a esto, apelando a una eventual multa económica.

Si bien no ha existido algo de este estilo, Adam Silver, comisionado de la NBA, compartió un comunicado en el que se refiere al tema. Aseguró que se reunirá en persona con el jugador durante la próxima semana. También lamentó la promoción de la película antisemita y la falta de aclaraciones en este tema.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/iD3GkJvekR

— NBA Communications (@NBAPR) November 3, 2022