La NBA sanciona a los Clippers y a los Thunder por violar normativas

Durante esta semana la NBA dio a conocer el castigo que reciben los Clippers y los Thunder luego de que incumplieran ciertas normativas establecidas para la competición.

Los directivos de la National Basketball Association finalmente decidieron la sanción que corresponde a cada franquicia por irregularidades en el reporte de jugadores lesionados.

Por su parte, el equipo de Los Ángeles no informó el estado exacto de disponibilidad de los jugadores Brandon Boston Jr. y Moussa Diabate para el partido ante los New Orleans Pelicans del 30 de octubre.

En tanto, los de Oklahoma tampoco hicieron lo propio con el estado de Josh Giddey de cara al juego contra Orlando Magic del pasado 1 de noviembre.

Para este caso es importante consignar que el reglamento de la temporada regular 2022-23 de la NBA señala que todas las franquicias están obligadas a compartir su informe de lesiones antes de las 17:00 (hora local) del día anterior al partido en cuestión.

Frente a este escenairo, considerando el incumplimiento de los equipos, los dirigentes de la liga optaron por un castigo económico. Ambos fueron multados con $25.000 dólares.

La sanción para Philadelphia

Además de Los Ángeles Clippers y Oklahoma City Thunder, la NBA también informó la sentencia en el caso de los Philadelphia 76ers, que también cayeron en una situación similar.

Hay que recordar que los ‘Sixers’ eran investigados por el proceso que emplearon para contratar y renovar a algunos de sus jugadores.

Finalmente, lo que significó una violación de la normativa interna del campeonato fue la incorporación de Danuel House y P.J Tucker antes del inicio de temporada.

Según especificaron desde la directiva, los 76ers “violaron las reglas de la liga que rigen el momento de las discusiones de la agencia libre“.

En consecuencia, la sanción para la franquicia de Pensilvania será quitarle las selecciones de segunda ronda de los draft de 2023 y 2024.