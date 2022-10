NBA: Los Warriors arrancaron la temporada con un triunfo ante los Lakers

Tras varios meses de espera, finalmente se dio inicio a una nueva temporada regular de la NBA y en la noche inaugural uno de los partidos más destacados fue el de los Warriors contra los Lakers.

El poderoso equipo de San Francisco recibió a un acomplejado conjunto de Los Ángeles. Aunque para muchos en el papel se podría haber esperado una promesa de mayor competitividad, definitivamente la balanza se cargó hacia el lado más esperado.

Si bien en los dos primeros cuartos se entregaban ciertas emociones y el marcador parcial era más ajustado: 25-22 y 34-30, respectivamente, Golden State se quedó con una cómoda victoria por 123 – 109 en el resultado final.

Respecto a los rendimientos individuales, Stephen Curry lideró en anotaciones con 33 puntos. Además, dio 7 asistencias y ganó 6 rebotes. En cuanto a los triples, se quedó con un 4/13.

Por parte de los angelinos, LeBron James llevó la delantera con 31 tantos, además de sus 8 asistencias y 14 rebotes. Así, más allá de la caída del equipo, a nivel personal parte de buena manera para alcanzar el récord de Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador de la liga.

La diferencia hombre a hombre fue clara, con Golden State más sólido y no teniendo piedad ante los oro y púrpura que arrancan de mala manera luego de una terrible temporada 2021-22.

Steph Curry put the finishing touches on ring night dropping 33 PTS to open the @warriors szn with a W! #KiaTipOff22

💦 33 PTS | 6 REB | 7 AST | 4 STL pic.twitter.com/s5YGWynBU6

— NBA (@NBA) October 19, 2022