NBA: Los Celtics se quedaron con la victoria ante los 76ers en el primer juego de temporada

Se acabó la espera y finalmente comenzó la temporada regular 2022-23 de la NBA, con los Celtics contra los 76ers como los encargados de dar el salto inicial en el primer partido.

El equipo de Massachusetts recibió a a los ‘Sixers’ con una intención clara en relación con lo que fue la campaña anterior; ir un paso más allá y alcanzar el título. Hay que recordar que los ‘Celtas’ llegan como subcampeones de la liga.

En tanto, Philadelphia buscó reforzarse para mejorar su presentación anterior, donde alcanzó las semifinales de Conferencia. Bajo este contexto es que se desarrolló un duelo muy interesante.

Con marcadores parciales que variaban, ambos equipos lograron quedarse con la ventaja en respectivos cuartos. Sin embargo, los Celtics fueron quienes se impusieron en el resultado final por 126 – 117.

En lo que respecta a los rendimientos individuales, Jayson Tatum destacó con su actuación de 35 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. Pero su compañero, Jaylen Brown, hizo lo propio en anotaciones, con 35 pts, pero con 3 rebotes y 2 asistencias.

Por parte de los 76ers, James Harden fue el que más aportó en materia de anotación, también con 35 unidades. Además, dio 7 asistencias y ganó 8 rebotes.

Estos tres nombres era los que más centraban la atención en la previa del partido. La dupla de Boston ilusiona una vez más a los fanáticos verdes y se espera que demuestren un crecimiento. Para Filadelfia, lo ideal es que ‘La Barba’ finalmente pueda rendir y mantener su juego de forma constante para ser un aporte y se encuadre con sus compañeros.

