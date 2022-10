Polémica brecha salarial: mascota de la NBA gana casi el triple que la jugadora mejor pagada de la WNBA

Esta semana se dieron a conocer los sueldos que gana cada mascota de los diferentes equipos de la NBA y durante las últimas horas se desató una polémica debido a la diferencia que existe con las jugadoras de la WNBA.

No cabe duda que la National Basketball Association ofrece un gran nivel de espectacularidad y hay que reconocer que los entretenidos corpóreos son parte importante del show.

Sin embargo, fue bastante llamativo conocer cuánto ganan las personas detrás de esta actividad. Y lo fue aún más luego de que las basquetbolistas profesionales de la Women’s National Basketball Association se refirieran al tema apelando a la brecha salarial existente.

Hay que tener en cuenta que Rocky, la mascota de los Denver Nuggets, es la mejor pagada en esta categoría. Su sueldo es de $625.000 dólares al año. También hay que tener en cuenta a Harry the Hawk, la de Atlanta Hakws, que recibe $600.000.

Ante la publicación de estos montos y los diversos comentarios de la gente, Angel McCoughtry, jugadora de las Minnesota Lynx y 5 veces All Star en la WNBA, utilizó su cuenta de Twitter para opinar.

Compartió un pantallazo con dos tweets donde se detalla que Rocky gana casi el triple que Diana Taurasi (Phoenix Mercury). Esto toma aún más relevancia si se considera que Diana ha sido tres veces campeona de la liga y cinco veces medallista olímpica de oro, además de la mejor pagada de la WNBA.

También aparece otro post que dice: “La brecha salarial entre las mascotas y las atletas de élite te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo la industria del deporte valora a las mujeres”.

Junto a esto, McCoughtry escribió: “puedo aprender a ser una mascota”, apelando a la preocupante diferencia entre la NBA y la WNBA y los problemas de sueldo que se tienen en una de las mejores ligas de básquetbol femenino.

I can learn to be a mascot ✋🏾 pic.twitter.com/8wZlQNbJqP

— McCoughtry (@angel_35) October 5, 2022