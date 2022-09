Entrenador de los Celtics podría ser suspendido por mantener una relación con una trabajadora del equipo

Un nuevo escándalo fuera de las canchas y totalmente ajeno al juego remece a la NBA: esta vez el protagonista es el entrenador de los Celtics, quien podría ser suspendido por mantener una relación con una trabajadora del equipo.

Se trata de Ime Udoka, exjugador y actual coach principal de los Celtics, cargo que asumió hace un año con resultados bastante óptimos. Luego de una campaña donde llegó a las Finales, hoy vive un complejo momento de cara a la temporada 2022-23.

Durante las últimas horas, el periodista Adrian Wojnarowski (ESPN) informó que el estratega arriesga hasta 12 meses de sanción por verse involucrado amorosamente con una empleada de la franquicia.

Es importante consignar que este tipo de hechos supone una una violación de las pautas que establece la organización de Massachusetts. Ahora, solo queda esperar la decisión final que tomen los directivos de Boston.

Udoka podría quedar fuera de toda la temporada próxima a comenzar, sin la posibilidad de dirigir al equipo. Esto asoma como la máxima sanción que se pueda adoptar.

En caso de ser así, los Celtics ya tendrían en carpeta un nombre para remplazar momentáneamente a su entrenador suspendido. No irían muy lejos ni emprenderían grandes búsquedas, ya que apelarían a uno de los técnicos asistentes, Joe Mazzulla.

De igual manera, esta es solo una alternativa, puesto que podría caer un castigo mayor por parte de la NBA. En este caso, desde Boston optarían por alguien externo y de mayor experiencia.

No final decision has been made on the length of a suspension, but internal discussions have included scenarios that would keep Udoka out for the entirety of the 2022-2023 season, sources told ESPN. https://t.co/Vnn2wWVcKA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2022